На катке ВДНХ покажут балет на льду «Лебединое озеро»

С 3 по 10 января на одном из самых крупных катков столицы, на ВДНХ, пройдет балет-сказка на льду «Лебединое озеро». Она поставлена по произведению Петра Чайковского, которое известно на весь мир и является одним из символов русской культуры. Зрителей ждут уникальные номера, яркие костюмы, а также классическая и современная музыка.

По сюжету, в канун Нового года принц встречается с принцессой Лебедь. Им пытается помешать злой маг, который похищает девушку. Вместе с гостями ВДНХ принцу предстоит отправиться на ее поиски в королевство фей и на бал невест.

В постановке участвуют известные фигуристы, а также спортсмены академии «Ангелы Плющенко», выступающие за сборную Москвы. Среди них — олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, чемпионки Европы Алена Косторная и Софья Самодурова.

Балет на льду можно будет посмотреть с 3 по 8 января в 13:30 и 17:30 и 9 января в 17:30.

10 января в 13:30 и 17:30 на катке ВДНХ зрителей ждет гала-шоу, в котором примет участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Вход на представление — по билетам на каток. Кроме того, можно будет посмотреть шоу с трибун, вход на них свободный.

Проведение мероприятий для всей семьи на ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.