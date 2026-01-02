Москва пережила рекордно холодную ночь

Самые крепкие морозы с начала календарной зимы были зафиксированы в Москве и Центральной России сегодня ночью. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В телеграм-канале Тишковец перечислил данные московских метеостанций.

«На столичной опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра понизился до -13.9 (норма января -12,3), на Балчуге -11.8, Тушино -15.5, в Бутово -16.8», — отметил синоптик.

В Подмосковье самая низкая температура (-18,6) зафиксирована в Волоколамске. Не менее холодно было в Серебряных Прудах (-18.4). Около -17 наблюдалось в Черустях, Зарайске, Ново-Иерусалиме, Коломне.

Роман Вильфанд спрогнозировал раннюю весну в 2026 году

Тишковец добавил, что январские морозы наблюдаются на всей территории России. Даже на черноморском побережье Крыма и Кавказа от -1 до -6 градусов. В Поморье и на Кольском полуострове местами фиксируется -30.

При этом уже сегодня в Москве ожидается потепление до -7…-10. После полудня прогнозируются снегопады, метели. Сугробы подрастут еще на 3 см. В предстоящую ночь в столице потеплеет на 10 градусов, и будет не ниже -3…-6.