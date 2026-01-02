Три дома Аркадия Мордвинова отреставрированы в Москве

В Москве капитально отремонтировали три жилых дома, построенные по проектам советского архитектора Аркадия Мордвинова, сообщили в комплексе городского хозяйства. Специалисты обновили фасады, лепнину, карнизы и входные группы с сохранением исторического облика зданий.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Дом 32 на Фрунзенской набережной, построенный в 1940 году, восстанавливали с использованием современных материалов и технологий. Работы включали очистку фасадов, ремонт штукатурки, антисептическую обработку, реставрацию руста и архитектурных элементов, а также обновление венчающего карниза и витражных окон.

Жилой дом 2 на Хамовническом Валу, 1956 года постройки, также прошел капитальный ремонт с индивидуальным проектом. Восстановили лепной декор, арки, балясины и входные группы, заменили окна на стеклопакеты, обновили кровлю и уложили теплоизоляцию, фасаду вернули оригинальный оттенок «светло-желтый имбирь».

Дом 26 на Фрунзенской набережной, сложной объемной структуры с колоннадой и декоративными вазонами, также подвергся реставрации. По информации комплекса городского хозяйства, работы позволили сохранить исторический архитектурный облик здания, включая венчающий карниз, кронштейны и наличники окон, передает официальный сайт мэра Москвы.

