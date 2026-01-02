Поезд Деда Мороза приедет в Москву на два дня

Поезд Деда Мороза приедет в Москву на Киевский вокзал на два дня - 2 и 3 января. Программа предполагает различные мероприятия для посетителей вокзалов и станций, сообщили в РЖД.

На вокзале будет организована бесплатная детская анимационная программа с участием артистов и Деда Мороза. После окончания этой программы можно также бесплатно посетить вагон Снежной королевы, уточнили в холдинге.

По билетам дети могут посетить два вида программы. Первая программа предполагает участие в квесте в вагоне "Сказочная деревня", общение с Дедом Морозом и Снегурочкой в вагоне-резиденции, получение сладкого подарка и чаепитие в вагоне-буфете Бабушки Зимы, вторая - посещение кукольного спектакля "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы" в вагоне "Кукольный театр", по окончании которого детям вручается сладкий подарок.

Согласно информации на сайте РЖД, проданы практически все билеты на посещение передвижной резиденции поезда и кукольного театра во все города, которые поезд посещает с 5 декабря по 3 января.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе РЖД, билеты на программы в поезде независимо от года и города проведения раскупают в течение 15 минут после открытия продажи.

Путешествие на поезде Деда Мороза началось 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тысяч километров и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части страны. "Поезд Деда Мороза" - это совместный проект правительства Вологодской области и РЖД, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года.