Стоимость проезда в московском транспорте выросла со 2 января. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Средняя индексация тарифов составила 11%. Дешевле всего обойдется оплата по биометрии - стоимость разовой поездки составит 71 рубль. Это на четыре рубля дешевле, чем при оплате картой «Тройка». А разница по сравнению с оплатой любой другой картой составит 12 рублей.

Что касается льготных единых билетов для учащихся, то они изменят названия, и теперь будут называться «Единый», зона «Пригород». Цена останется прежней - 1390 руб. на 30 дней и 3960 руб. на 90 дней.

По словам городских властей, вырученные от индексации средства пойдут на компенсацию роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции.

Ранее сообщалось, что в РФ продлили бесплатный проезд по трассам для отечественных электрокаров.