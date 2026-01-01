Десятки беспилотников попытались атаковать Москву

В небе на подлете к Москве сбиты очередные два беспилотника, обломки которых были оперативно обнаружены и сейчас их обследуют экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены при подлёте к Москве, передает Telegram-канал Собянина. Обломки БПЛА упали, на месте работают специалисты экстренных служб.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация находится под полным контролем, угрозы для жителей и инфраструктуры нет.

РФ передала США данные о попытке атаки на резиденцию Путина

По подсчетам ТАСС, всего с ночи на подлете к Москве было уничтожено 28 БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения на полеты вводили в аэропортах Внуково и Шереметьево. В аэропортах Домодедово и Жуковский также вводили временные ограничения.