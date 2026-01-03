Собянин: Летевший к Москве БПЛА сбит системой ПВО Минобороны

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.

Об этом в субботу, 3 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Системой ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в публикации главы города в мессенджере MAX.

За минувшую ночь силы ПВО сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России.