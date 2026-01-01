Москвичам рассказали о погоде 1 января

В Москве в четверг, 1 января, ожидается небольшой снег и понижение температуры до -10 °C. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что на синоптической карте региона происходят изменения: теряющий силу циклон медленно смещается на северо-восток, а с запада движется барический гребень. В таких условиях прогнозируется облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет небольшой снег, преимущественно в первой половине дня. Дневная температура будет на 4–5 °C ниже средних многолетних показателей.

Леус уточнил, что в Москве столбики термометров покажут от -8 °C до -10 °C, по области — от -8 °C до -13 °C. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик добавил, что снегопады в Москве прекратятся 1 января, но возобновятся во второй половине дня 2 января. Существенных осадков днем 1 января не ожидается, уточнил он.

Гидрометцентр России прогнозировал, что 2026 год в столице и Подмосковье начнется морозными сутками. В ночь на 1 января температура в Москве опустится до -12…-14 °C, в Московской области — до -16 °C, при этом ожидается небольшой снег.