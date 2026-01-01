Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме

Ограничения на использование воздушного пространства сняты в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

В настоящее время авиагавань возобновила свою работу по приему и выпуску воздушных судов в обычном режиме.

Аналогичные ограничения также вводились в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. В первых двух они длились около 2,5 часа, а в третьем – примерно 40 минут.

Корректировка деятельности аэровокзалов объявлялась в связи с массированной атакой ВСУ по столичному региону 1 января. К настоящему моменту ПВО удалось перехватить и уничтожить 30 дронов, из которых 9 были сбиты ночью, а остальные 21 – вечером.