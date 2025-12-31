Москвичей предупредили о 20-градусных морозах

Первые 20-градусные морозы могут ударить в Москве в заключительные выходные новогодних праздников, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Русская зима к концу года полностью восстановила свой статус по всем метеорологическим и гидрологическим параметрам, отметил синоптик.

«Уже сейчас в Москве щиплет мороз — на термометре -6°, и в течение заключительного дня уходящего года холод будет неумолимо наступать, а дневная температура станет самой низкой в текущем декабре», — пояснил Тишковец.

Днем 1-го января, с ростом атмосферного давления, из-за облаков уверенно выглянет солнце, осадки пойдут на убыль, на термометре около -10°. На пик мороз выйдет в ночь на 2-е января, когда в регион заглянет малооблачный гребень антициклона, из-за чего воздух в мегаполисе остынет до -12°…-15°, по области местами до -15°…-20°.

В последующие дни (3,4 января) снег меньшей интенсивности продолжится, мороз смягчится до -1°…-6°, после чего вновь станет постепенно усиливаться, к Рождеству столбики термометров опустятся до -7°…-12°, уточнил специалист.

«В заключительные выходные дни погода улучшится, и могут ударить первые 20-градусные Федосеевы морозы! », — отметил метеоролог.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, в свою очередь, что первые 20-градусные морозы в Москву придут после Рождества, 8 или 9 января.

«С 5 января морозы начнут брать верх», — констатировал синоптик.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова призвала москвичей и жителей Московской области одеваться теплее — по ее мнению, «трескучая стужа» придет в столичный регион уже 2 января, в Подмосковье ожидается до -20°.