Новый год начнется в Москве и Подмосковье двумя морозными сутками

В Гидрометцентре России заявили, что новый год начнётся в Москве и Подмосковье двумя морозными сутками.

«Впереди двое морозных суток, после которых температура воздуха вырастет», — заявил собеседник агентству ТАСС.

Так, например, предстоящей ночью в столице ожидается до -14...-12 °С, по области — до -16 °С.

«Продолжится снег, но он будет небольшим», — добавил он.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в новогоднюю ночь ожидается мороз до -15 °С.