Собянин: Новую дорогу открыли в районе станции Остафьево МЦД-2

Новую дорогу открыли в районе станции Остафьево МЦД-2. Об этом в среду, 31 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Четырехполосная дорога соединила Южную улицу с Залинейным переулком. Вместе с тем обновили участник переулка и улицы: теперь Южная следует до Варшавского шоссе.

В рамках проекта специалисты построили и реконструировали порядка трех километров дорог, возвели разворотное кольцо для городского транспорта и сделали тротуары и велосипедную дорожку. Также озеленили прилагающую территорию и провели более десяти километров инженерных коммуникаций.

— Новый объект разгрузит ближайшие дороги и обеспечит жителей Щербинки и микрорайона Ново-Сырово в Подольске комфортным доступом к станции Остафьево МЦД-2, — написал глава столицы в своем канале в МАХ.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по новой улично-дорожной сети кинематографического квартала в столичном районе Раменки, в том числе по новому участку улицы Мосфильмовской и двум мостам через реку Раменку. Протяженность двух новых мостов через реку Раменку, по которым проходит часть нового участка улицы Мосфильмовской, составляет 465 метров.