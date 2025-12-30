В МГУ назвали 2025 год самым теплым за все время наблюдений в Москве

Уходящий год в столице стал самым теплым с 1779 года, когда в Москве начали вести регулярные метеорологические наблюдения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ученые отметили, что среднегодовая температура воздуха впервые достигла 8,6 градуса, что на 0,4 градуса больше, чем в предыдущем 2024 году, который также стал рекордно теплым.

Только три месяца (май, июнь и август) были холоднее средних значений последних десятилетий. Остальные девять превысили климатические нормы.

«Особенно теплыми выдались январь, март и ноябрь: они оказались теплее нормы на 6,2, 5,0 и 4,2 градуса соответственно», — уточнил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Самым жарким днем года в Москве стало 11 июля, когда воздух в городе прогрелся до 34,5 градуса. В течение лета столбик термометра поднимался до 30 и более градусов восемь раз.

«Суровых морозов в уходящем году не было, самая низкая температура составила минус 16,2 градуса. Она зафиксирована 24 декабря», — констатировали в МГУ.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила ранее, что все компьютерные модели прогнозируют теплый январь 2026 года в Москве с положительной аномалией от 1,5 до 2,6 градуса.