Ученые назвали 2025-й год самым теплым в Москве за всю историю

Уходящий 2025-й год в Москве стал самым теплым за всю историю наблюдений, начавшихся в 1779 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.

Среднегодовая температура в столице в 2025 году составила 8,6 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем в 2024-м, который тоже был рекордно теплым. Холоднее нормы были только май, июнь и август, а остальные месяцы превысили климатические показатели.

Особенно теплыми стали январь, март и ноябрь — они оказались теплее средних значений на 6,2, 5,0 и 4,2 градуса соответственно.

Как писала «Парламентская газета», в новогоднюю ночь температура в Москве может опуститься до минус 15 градусов. Ночь на 2 января может стать самой холодной в столичном регионе, столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 17 градусов.