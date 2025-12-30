Росавиация: Аэропорт Внуково полностью закрыт

Аэропорт Внуково полностью закрыт. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Росавиации.

— Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Изначально в этот же вечер аэропорт стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Теперь работу авиагавани полностью приостановили.