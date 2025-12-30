Москвичей предупредили о потеплении

В ближайшие дни в Москве температура местами может дойти до положительных значений. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, 1 и 2 января будут довольно морозными, а фон температур будет на 5–7 градусов ниже климатической нормы.

Однако уже 3–4 января температура воздуха днем будет составлять от минус шести до минус одного градуса.

— В центре Москвы это может быть ноль градусов и слабоположительная температура воздуха. Погода, в принципе, будет комфортная. Будет... небольшой снег, — заключила Позднякова в беседе с RT.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пик январских морозов в Москве ожидается 2 января, когда температура воздуха опустится до минус 15 градусов, после чего холод начнет постепенно ослабевать.

Незадолго до этого специалист предупреждал, что мороз до минус 15 градусов и снегопад ожидаются в новогоднюю ночь в столице. При этом сугробы вырастут до 16–18 сантиметров.