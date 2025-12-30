Аэропорты Московского региона работают штатно в условиях ливневого снега
Московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно в условиях снегопада.
Так, в Telegram-канале аэропорта Внуково указано, что авиагавань работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия: ливневый снег.
"Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет. Возможны небольшие задержки рейсов, связанные с противообледенительной обработкой воздушных судов. Проводится патрульная чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов", - перечислили во Внуково.
В штатном режиме работают и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский, пишет ТАСС.
Ранее ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что сегодня Москва будет находиться во власти снежного циклона.