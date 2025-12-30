Водителям посоветовали пользоваться городским транспортом вечером 30 декабря в Москве

В связи с ростом количества поездок в Москве в предновогодние дни автомобилистам следует пользоваться городским транспортом. По данным Центра организации дорожного движения, на 17:00 загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

Средняя скорость потока составляет 28 километров в час.

— Интенсивное движение сейчас на: внутренней стороне ТТК (Третьего транспортного кольца — прим. «ВМ») в районе Киевского путепровода. Объезд возможен через МКАД; Волгоградском проспекте в направлении области. Объезд возможен через СВХ (Северо-Восточную хорду — прим. «ВМ»); Рязанском проспекте в направлении области. Объезд возможен через СВХ.

На данный момент для движения свободны проспект Вернадского в районе дома 9/10, Варшавское шоссе около дома 150 и 85-й километр МКАД в обоих направлениях, передает Telegram-канал ведомства.

Московских автомобилистов призвали проявлять внимательность за рулем, особенно на мостах, эстакадах и в тоннелях. Водителям также порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров.