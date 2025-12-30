Сегодня в столице открылся фестиваль "Ледовая Москва". В Парке Победы возвели около 200 ледовых скульптур, над которыми трудились мастера со всей России.

© ТВ Центр

К созданию фигур подошли со всей трепетностью и ответственностью: для некоторых объектов лед везли прямиком с Байкала. Среди общей композиции выделяется огромный Кремль с каскадом из шести ледяных горок.

До конца январских праздников москвичи смогут посетить мастер-классы по вырезанию скульптур, тематические фотозоны и концерты известных артистов.