Эксперт отметил эффективность эстакады над Расторгуевским шоссе

Старший преподаватель курса «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков оценил открытие эстакады над Расторгуевским шоссе как ключевое событие для Варшавского шоссе за МКАД.

© Вечерняя Москва

— Очень перегруженный перекресток, лет 20 служил источников заторов. За этим перекрестом практически до границ Москвы больше нет светофорных объектов, только тоннели или эстакады. Таким образом, в 2025 году уйдет в прошлое главное узкое место этого участка шоссе, — сказал он.

По словам эксперта, дорога позволит жителям соседних микрорайонов экономить 10–20 минут в пути в каждую сторону, частично разгрузит трассу М-2, вернув местный трафик на Варшавское шоссе, и обеспечит пересечение транспортных потоков с трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и Южнолыткаринской автодороги, а также удобные левые повороты.

По словам Мухортикова, после открытия эстакады узкими местами на Варшавском шоссе станут перекрестки на территории Московской области, где шоссе продолжается как проспект Юных Ленинцев и проспект Ленина. Там потребуется работа областных дорожников по повышению пропускной способности: обустройство отдельных карманов для левых поворотов с не менее чем двумя полосами прямо на каждом перекрестке.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее сообщил, что проект планировки территории предполагает строительство примерно двух километров дорог для обеспечения транспортного обслуживания участка между Ярославским шоссе и полосой отвода Ярославского направления Московской железной дороги, а также для улучшения транспортной доступности станций Ростокино Московского центрального кольца и Ярославского направления МЖД.