Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки»

Между Россией и Белоруссией планируют запустить ночные безостановочные поезда типа «Ласточка», чтобы решить проблему с нехваткой билетов. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил посол Белоруссии в России Александр Рогожник.

Он отметил, что заполняемость поездов на этом направлении сейчас достигает около 80 процентов. Для увеличения пассажиропотока Российские железные дороги уже запустили дополнительные «Ласточки», одна из которых начала курсировать по двум направлениям 15 декабря.

Также дипломат рассказал, что с РЖД достигнута договоренность о запуске ночных безостановочных «Ласточек». По его словам, это позволит сократить время в пути и дополнительно снизить дефицит билетов, передает «Беларусь сегодня».

