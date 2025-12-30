Завершилась модернизация газовых сетей в жилом доме в Светлом проезде

Завершились плановые работы по модернизации системы газоснабжения в многоквартирном доме 1957 года постройки по адресу: Светлый проезд, дом 4, корпус 2. Мероприятия проведены в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В здании заменили внутридомовые и внутриквартирные газовые сети с установкой новой запорной арматуры, обеспечивающей повышенную защиту. Она предотвращает несанкционированное открытие газа детьми, а также автоматически перекрывает подачу в случае критического повышения температуры в помещении или опасных скачков давления в системе.

— Модернизация газовых сетей в домах старого фонда — это первоочередная задача для обеспечения безопасности и комфорта граждан. Дом на Светлом проезде – типичный пример качественной советской постройки», – отметил заместитель генерального директора компании-подрядчика «Центр Газ» Артур Андреев.

Пятиэтажный жилой дом типовой серии I-410 введен в эксплуатацию в 1957 году. Здания этой серии, спроектированные Специализированным архитектурно-конструкторским бюро, известны своей надежностью, высокой толщиной стен и комфортными планировочными решениями. Однако инженерные коммуникации в зданиях такой продолжительной эксплуатации требуют своевременного обновления в соответствии с современными стандартами.