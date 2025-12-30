Кинопарк «Москино» и компания-застройщик собрали помощь для бойцов СВО

Кинопарк «Москино» и автономная некоммерческая организация (АНО) «ОСВ» передали гуманитарную помощь для бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО).

© Вечерняя Москва

Военнослужащим передали технику, дизельные и бензиновые генераторы, автомобили повышенной проходимости и квадрокоптеры. Помогать бойцам планируют ежемесячно до мая 2026 года.

— Сотрудники АНО «ОСВ» поставляют гуманитарные грузы для бойцов в зону СВО с октября 2022 года. Помощь поступала отряду спецназа «Ахмат», в 90-ю гвардейскую танковую дивизию 2-й армии. Им передали генераторы, автомобили и наборы того, что необходимо во время боевых действий. Также помогли обустроить штаб Центра специального назначения «Барс-Сармат». За три года они поставили в зону СВО около 27 машин, — цитирует пресс-службу кинопарка сайт мэра Москвы.

Поддержку оказывают по всей Москве. Объединение культурных и досуговых центров Северного административного округа проводит благотворительную акцию «Теплая зима» по сбору новогодних подарков для бойцов СВО. Принять в ней участие можно почти в 50 местах, в том числе на площадках проекта «Зима в Москве». Коробки с символикой акции установили во всех библиотеках округа более чем по 40 адресам.