Жителям Московского региона напомнили о запрете салютов

Новый 2026 год жители столичного региона вновь встретят без фейерверков. Еще в начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новогодних салютов в этом году не будет. Что, впрочем, ни для кого не стало неожиданностью: без знаменитых праздничных московских фейерверков горожане и гости столицы обходятся с 2022 года - с того момента, как началась специальная военная операция.

В течение декабря решение об отказе от новогодних салютов приняли и практически все подмосковные города. Причем где-то, как, например, в Истре, Рузе, Одинцове, Пушкинском округе, Люберцах, Коломне, Солнечногорске, Королеве, Жуковском и Ступине запрещены вообще все взрывные развлечения, кроме разве что хлопушек и бенгальских огней. А вот в Балашихе и Подольске совсем ограничивать жителей в возможности запустить в небо салют не стали. Местные власти определили список локаций, где фейерверки жечь можно. Но практически все они находятся вдали от жилых кварталов и располагаются на просторных, приспособленных для массовых гуляний площадках перед учреждениями культуры и спорта.

Понятно, почему власти ограничивают салюты или вовсе от них отказываются.

"Когда на подлете к городам почти ежедневно сбивают вражеские дроны, фейерверки выглядят не совсем уместными. Это прежде всего вопрос безопасности, ведь под разрывы праздничных петард можно замаскировать все, что угодно", - рассказал "РГ" представитель ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Батурин. Кроме того, врачи и спасатели ежегодно регистрируют сотни несчастных случаев, связанных с запуском салютов.

К примеру, в этом году за три дня до новогодних праздников серьезные травмы получили подростки в Сергиевом Посаде и Серпухове. В первом случае 12-летний мальчишка вместе с другом взрывал петарды, купленные родителями специально для развлечения детей. Одна из петард взорвалась не сразу, а в тот момент, когда подросток наклонился над ней, чтобы посмотреть, почему она не сработала. В результате парень получил серьезные травмы лица и глаз и проведет в больнице не одну неделю. А в Серпухове петарда, запущенная компанией подростков, попала в капюшон куртки 12-летней девочки. Итог - разрыв барабанной перепонки и тоже больничная койка вместо новогоднего стола.

И это только так называемая легкая пиротехника. А сколько ущерба ежегодно приносит тяжелая, когда фейерверки залетают на балконы домов, бьют окна, провоцируют возгорания. Только в столичном регионе в ночь с 31 декабря на 1 января ежегодно происходит до 40 пожаров, вызванных запуском новогодних салютов. Правда, как утверждают в областном главке МЧС, в последние годы наблюдается тенденция к явному уменьшению подобных происшествий. Сказываются запреты - и на продажу пиротехники несовершеннолетним, и на запуск фейерверков. Напомним, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, за нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехники предусмотрены штрафы: от 5 000 до 15 000 рублей для граждан, от 20 000 до 30 000 рублей для должностных и от 200 000 до 400 000 рублей - для юридических лиц. Если из-за запуска салюта возник пожар, штрафы для граждан возрастают до 40 000 - 50 000 рублей, а в случае, если в результате пожара пострадали люди, возможна и уголовная ответственность.

Тем не менее, торговля пиротехникой накануне Нового года идет бойко. В этом журналист "РГ" убедился, посетив точки по продаже фейерверков в Москве и области. Надо сказать, что теперь их приходится искать - самостийных прилавков с петардами на рынках больше нет, да и специализированных магазинов стало в разы меньше.

"У меня было три павильона по продаже пиротехники, остался один. Товар это сезонный, после того, как его запретили продавать несовершеннолетним, покупателей поубавилось, пришлось сокращать объемы продаж", - рассказывает предприниматель Самвел Тер-Амбрузян, работающий на пристанционной площади подмосковных Химок. По его словам, и ассортимент продаваемой пиротехники с каждым годом стремится к упрощению. Тяжелые многозалповые фейерверки приобретают в основном юридические лица для проведения больших праздников, которых в течение года не так уж и много. А граждане все чаще предпочитают мелкие салюты, холодные огни, не способные обжечь, и цветные петарды.

А продавец отдела пиротехники в торговом центре у метро "Беляево" Андрей Куненков рассказал, что перед Новым годом в магазине обязательно проводятся профилактические рейды, во время которых продавцам напоминают о правилах продажи пиротехники и ответственности за их нарушение.