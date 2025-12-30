Москвичам рассказали о погоде на новогодних праздниках

Самые теплые дни на новогодних праздниках — 3 и 4 января, но с осадками, которые начнутся 2 января во второй половине дня.

Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Погода будет переменчивой. Потому что 1 и 2 января достаточно морозные дни. Самая холодная ночь будет с 1-го на 2-ое — до минус 14-16 градусов в Москве, до минус 19 по области. Затем к вечеру 2-го января уже повышение температуры и уже 3 и 4 января близкая к нулю температура, снег, переходящий иногда в мокрый снег», — сказал Шувалов, отметив, что осадки закончатся 3 января.

Следующее понижение температуры произойдет ближе к Рождеству — воздух охладится до 10 градусов, добавил метеоролог.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы москвичей предупредили о ежедневных снегопадах, с которых начнутся праздничные дни. В новогоднюю ночь ожидаются морозы до минус 14 градусов, а днем 1 января незначительно потеплеет до минус 10-12 градусов. 2 января ночью может похолодать до минус 18, а днем столбики термометров поднимутся до минус 6-11 градусов. Аналогичная погода ожидает жителей столицы и в субботу, 3 января, отмечается в сообщении.