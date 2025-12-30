Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках «Елки желаний»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в традиционной благотворительной акции «Елка желаний».

© Вечерняя Москва

Об этом он сообщил во вторник, 30 декабря.

— Уже восемь лет этот проект объединяет своей добротой тысячи людей накануне Нового года. С большим удовольствием исполнил мечты трех детей из Москвы и Луганска, — отметил глава города.

Мэр столицы рассказал, что 11-летняя Арина из Луганска попросила гимнастическую стенку в подарок. Девочка увлекается рисованием и хоровым пением, а также участвует в олимпиадах и занимает призовые места на всероссийских конкурсах.

Также Собянин выразил благодарность волонтерам, которые помогли исполнить мечту девочки. Добровольцы доставляют гуманитарную помощь в зону спецоперации и новые регионы. Они уже передали подарок Арины и вместе с ее семьей собрали спортивный снаряд.

12-летняя москвичка Бажена-Леля мечтала об умной колонке. Она увлекается рисованием, лепкой и историей. Подарок ей также уже доставлен.

Кроме того, глава города исполнил мечту 14-летнего москвича Дмитрия. Школьник хотел встретиться с пилотом военного самолета, недавно эту встречу удалось организовать.

— С наступающим Новым годом, друзья! Пусть у каждого ребенка сбываются мечты! Присоединяйтесь к этой доброй акции, — написал мэр столицы в своем блоге в MAX.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился с участниками акции «Елка желаний» и вручил им подарки. В мероприятии приняли участие дети из разных регионов страны.

26 декабря президент России Владимир Путин позвонил 10-летней Варваре Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Школьница хотела встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса. Путин организовал для нее поездку в Звездный городок — там она посетила центры управления полетами и подготовки космонавтов.