В Москве пройдет выставка и лекция о тайнах доходных домов

В Москве состоится выставка артефактов московских доходных домов — «Тайны старых стен». На выставке будут представлены артефакты доходных домов, керамика и стекло, бумажные памятники и церковная утварь.

Выставка артефактов Александра Савенкова — исследователя старинных локаций, коллекционера артефактов, хранителя тайн прошлого. Он поделится захватывающими историями, связанными с предметами старины, найденными в старых домах, расскажет и покажет, как артефакты раскрывают секреты своих владельцев.

Также пройдет лекция Нелли Де — талантливого исследователя и реставратора старинных интерьеров. Она расскажет о методах сохранения и возрождения красоты старых домов, а также поделится вдохновляющими примерами преображения забытых пространств.

Не упустите возможность прикоснуться к истории и разгадать тайны старинных домов!

Выставка и лекция пройдут при участи создателей проектов «Трактир Колгушкина» и «Мои парадки!».

Мероприятие состоится с 9 по 10 января в лофт-пространстве «Свое Поле» на Берсеневской набережной.