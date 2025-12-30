Пассажиры московского транспорта увидят обращение Президента России в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жители и гости столицы смогут увидеть обращение Президента России Владимира Путина более чем на 34 тысячах медиаэкранов в метро, автобусах, электробусах и трамваях. Трансляция начнется синхронно с телевизионным эфиром.

© Mos.ru

Накануне наступления 2026 года на экранах также покажут поздравление Сергея Собянина. Оба видеообращения будут сопровождаться титрами. Кроме того, аудиоверсия прозвучит во всех вестибюлях, на эскалаторах и в переходах между станциями метро.

«По решению Сергея Собянина в ночь на 1 января метро, Московское центральное кольцо, а также 134 наиболее востребованных маршрута наземного транспорта будут работать круглосуточно, с 20:00 до 06:00 проезд станет бесплатным. Кроме того, в новогоднюю ночь будем транслировать обращение Президента России Владимира Путина, а в течение каникул покажем тематический эфир. Пассажиры смогут посмотреть мультфильмы, сюжеты о новогоднем транспорте и узнать интересные факты о празднике», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В новогодние праздники в городском транспорте будет транслироваться тематический эфир. Пассажирам покажут популярные современные мультфильмы «Три кота», «Ми‑ми‑мишки», «Семь королевств» и другие, а также кадры украшенного транспорта и большого катка на территории Северного речного вокзала. Кроме того, в эфире расскажут об истории Нового года и традициях его празднования.