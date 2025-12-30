Сергей Собянин исполнил желания детей в рамках акции «Елка желаний»

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max сообщил, что исполнил желания трех детей в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

«На днях принял участие в традиционной благотворительной акции «Елка желаний». Уже восемь лет этот проект объединяет своей добротой тысячи людей накануне Нового года. С большим удовольствием исполнил мечты трех детей из Москвы и Луганска», – говорится в сообщении.

Так, 11-летняя Арина из Луганска попросила в подарок гимнастическую стенку. «Девочка занимается рисованием и хоровым пением. Участвует в олимпиадах, занимает призовые места на всероссийских конкурсах. Хочу поблагодарить за помощь в исполнении желания девочки наших добровольцев, доставляющих гуманитарную помощь для зоны СВО и новых регионов. Волонтеры Москвы уже вручили подарок и вместе с семьей Арины собрали спортивный снаряд», – рассказал мэр.

Помимо этого, 12-летняя москвичка Бажена-Леля мечтала об умной колонке. «Школьница очень любит рисовать и лепить, увлекается историей. Подарок уже доставлен», – отметил Собянин.

Мечта 14-летнего москвича Дмитрия тоже исполнена. «Он очень хотел встретиться с пилотом военного самолeта. Недавно организовали встречу мальчика и лeтчика. Уверен, воспоминания об этом долго будут радовать Диму», – заключил мэр.

Он также пожелал, чтобы у каждого ребенка сбылись его мечты и призвал присоединяться к благотворительной акции.