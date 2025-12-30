Сергунина рассказала о развитии российского туристического сервиса Russpass

С момента запуска в 2020 году туристическим сервисом Russpass воспользовались более 100 миллионов раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На платформе можно выбрать готовые маршруты и тематические экскурсии, приобрести билеты на транспорт и мероприятия, забронировать гостиницу, а также составить культурную и образовательную программу поездки.

— Russpass объединяет предложения для путешествий по 85 регионам России. За годы работы сервис стал общенациональным проектом, который постоянно развивается. В нем регулярно появляются новые возможности и функции как для туристов, так и для представителей индустрии гостеприимства, — отметила Сергунина.

Одной из новинок 2025 года стали индивидуальные подборки от искусственного интеллекта. Нейросеть рекомендует отели, достопримечательности и культурные площадки с учетом предпочтений пользователя.

Сервис предлагает свыше тысячи авторских маршрутов и планировщик путешествий для создания собственных маршрутов. Система помогает выбрать места, выставки, кафе, составить ежедневный сценарий и забронировать билеты. Всего на Russpass собрано десятки тысяч предложений для туристов, примерно треть из которых посвящена Москве, включая экскурсии, концерты, фестивали, рестораны и катки.

Москва стабильно лидирует среди внутрироссийских туристических направлений на Новый год. Зимние путешествия в столицу России пользуются спросом и среди зарубежных туристов. Многие из них выбирают для визита даты с 25 декабря до середины января.