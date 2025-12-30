Новый вид зимнего транспорта появится под Москвой

В период зимних длинных выходных в Московской области начнет действовать аренда электроснегокатов. Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса «МТС Юрент» сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как уточняется, в приложении сервиса уже появился зимний транспорт в виде электроснегокатов. Арендовать его можно так же, как и обычные самокаты, через кикшеринговую платформу.

Нововведение существует в нескольких городах России: Тюмени, Омске и Кирове. Немного позже эту программу расширят «до нескольких десятков городов на Урале, Сибири и в Подмосковье».

«Снегокат схож со снегоходом, только он гораздо менее мощный. В движение устройство приводится с помощью электродвигателя», — уточнили в компании.

Там добавили, что сделали гусеницу для снегоката. Также там по обычному принципу есть газ и тормоз.

При этом есть важное отличие от обычных электросамокатов — снегокаты можно взять для аренды только в специально ограниченных зонах, как правило, это парки или скверы. При выезде за разрешенную зону он автоматически остановится.

