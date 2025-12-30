Собянин рассказал, как школьники и студенты колледжей поддерживают бойцов СВО

Ученики отправили бойцам свыше 30 тысяч писем и открыток, а также собрали свыше 32 тонн гуманитарной помощи для детских домов, школ-интернатов новых регионов и зоны СВО. Об этом во вторник, 30 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© os.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В школе №1570 учащиеся написали слова поддержки для военнослужащих, проходящих лечение в Главном военно-клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. В школе №171 к каждому письму приложили рисунки и памятные сувениры, а в школе №1508 организовали сбор теплой одежды и продуктов длительного хранения.

Образовательный комплекс «Марьино» провел «Бал Героев» в исторической усадьбе XIX века «Люблино», а младшие школьники подготовили для бойцов новогоднее видеопоздравление.

Для детей из новых регионов и семей военнослужащих организованы десятки новогодних концертов, благотворительных елок и театрализованных квестов. Такие мероприятия прошли, в частности, в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», а также в юридическом колледже.

Сотрудники колледжа информационных технологий «ИТ.Москва» в образах Деда Мороза и Снегурочки лично доставили подарки и гуманитарную помощь в детские дома Луганска и Донецка.

— Студенты и педагоги столичных колледжей передали больше 35 тысяч писем и свыше 20 тонн гуманитарной помощи. На передовую отвезли медикаменты, одежду, сухпайки и портативные генераторы, — написал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Поддержку оказывают по всей Москве. Объединение культурных и досуговых центров Северного административного округа проводит благотворительную акцию «Теплая зима» по сбору новогодних подарков для бойцов СВО. Принять в ней участие можно почти в 50 местах, в том числе на площадках проекта «Зима в Москве». Коробки с символикой акции установили во всех библиотеках округа более чем по 40 адресам.