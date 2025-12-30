Собянин рассказал, как школьники и студенты колледжей поддерживают бойцов СВО

В 2025 году столичные школьники и студенты колледжей поддерживали участников специальной военной операции (СВО), а также жителей новых регионов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

© Mos.ru

«Ученики отправили бойцам больше 30 тысяч писем и открыток, собрали свыше 32 тонн гуманитарной помощи для детских домов, школ-интернатов новых регионов и зоны СВО», — написал Мэр Москвы.

Так, в школе № 1570 ребята написали слова поддержки военнослужащим, проходящим лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. В школе № 171 ученики в каждое послание вложили рисунки и сувениры, а в Измайловской школе № 1508 собрали теплые вещи и продукты длительного хранения.

Школа «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова провела бал героев в исторической усадьбе XIX века Люблино. Кроме того, ученики начальных классов записали новогоднее видеопоздравление для военнослужащих.

Всего студенты и педагоги московских колледжей собрали и передали бойцам более 35 тысяч писем, а также свыше 20 тонн гуманитарной помощи. На передовую отвезли медикаменты, одежду, сухпайки и портативные генераторы.

Для детей из новых регионов и семей военнослужащих студенты провели десятки новогодних концертов, благотворительных елок и театрализованных квестов. Такие мероприятия, например, прошли в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» и юридическом колледже.

Сотрудники колледжа информационных технологий «ИТ. Москва» в образах Деда Мороза и Снегурочки лично привезли подарки и гуманитарную помощь в детские дома Луганска и Донецка.

Студенты Московского образовательного комплекса «Запад», осваивающие профессию повара, испекли медовые пряники. Затем вместе с учащимися Московского автомобильно‑дорожного колледжа имени А.А. Николаева они упаковали сладости в посылки, дополнив подарки теплой одеждой и обогревателями. Студенты колледжа малого бизнеса № 4 и технологического колледжа № 24 сшили адаптивную одежду для раненых.