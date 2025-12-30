Собянин рассказал о поддержке участников СВО школьниками и студентами колледжей

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о том, как столичные школьники и студенты колледжей поддерживали участников специальной военной операции (СВО) в 2025 году.

«Письма, тeплые вещи и концерты: как столичные школьники и студенты колледжей поддерживали участников СВО в этом году. Ученики отправили бойцам больше 30 тыс. писем и открыток, собрали свыше 32 тонн гуманитарной помощи для детских домов, школ-интернатов новых регионов и зоны СВО. В школе №1570 написали слова поддержки военнослужащим, проходящим лечение в Главном военно-клиническом госпитале имени академика Бурденко. В школе №171 в каждое послание вложили рисунки и сувениры, а в школе №1508 собрали тeплые вещи и продукты длительного хранения. Школа «Марьино» организовала «Бал Героев» в исторической усадьбе XIX века «Люблино», а начальные классы записали для бойцов новогоднее видеопоздравление», – написал Собянин. Он отметил, что студенты и педагоги столичных колледжей передали больше 35 тыс. писем и свыше 20 тонн гуманитарной помощи. На передовую отвезли медикаменты, одежду, сухпайки и портативные генераторы. Для детей из новых регионов и семьей военнослужащих студенты провели десятки новогодних концертов, благотворительных eлок и театрализованных квестов. Такие мероприятия прошли в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» и в юридическом колледже. По словам мэра, сотрудники Колледжа информационных технологий «ИТ.Москва» в образах Деда Мороза и Снегурочки лично привезли подарки и помощь в детские дома Луганска и Донецка. «Будущие повара из Московского образовательного комплекса «Запад» испекли медовые пряники и вместе со студентами Московского автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева вложили их в посылки с тeплой одеждой и обогревателями. А студенты колледжа малого бизнеса №4 и технологического колледжа №24 сшили адаптивную одежду для раненых», – добавил Собянин.