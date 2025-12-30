Москвичи приняли участие в благотворительной акции «Исполни желание»

В начале декабря в столице началась благотворительная акция «Исполни желание». Она проходила в рамках проекта «Зима в Москве». Благотворительные фонды, социальные центры и коррекционные образовательные учреждения собрали письма детей Деду Морозу, которые опубликованы на сайте Московской дирекции массовых мероприятий, подведомственной столичному Департаменту культуры.

Желавшим помочь ребятам нужно было выбрать на сайте акции любое понравившееся письмо, нажать на кнопку «Исполнить желание», приобрести подарок и передать его организаторам в течение трех дней. Акция завершилась 29 декабря — мечты всех детей сбылись.

Всего было передано более 160 подарков. Благодаря участникам проекта ребята получили мягкие игрушки, спортивный инвентарь, фотоаппарат и многое другое.

Акция «Исполни желание» проходит с 2013 года. Среди ее участников в 2025-м — члены благотворительных фондов «Дом с маяком», «Анна», «Адреса милосердия», «Единая семья», а также Первый московский детский хоспис, школьный корпус № 1 колледжа малого бизнеса № 4, Комплексный реабилитационно-образовательный центр и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.

Торжественное вручение подарков прошло 24 декабря. В этот день зимний волшебник поздравил детей школьного корпуса № 1 колледжа малого бизнеса № 4. Кроме того, ученикам показали спектакль «Как Снежинка познакомилась с Новым годом». Остальным ребятам подарки вручили до 29 декабря включительно через родителей и представителей фондов.

Деды Морозы, которые принимали участие в акции, сотворили настоящее новогоднее чудо: все подарки, о которых просили дети в письмах, размещенных на сайте, оказались под елкой. Увидеть имена ребят, чьи желания исполнились в этом году, и прочитать благодарность всем дарителям акции можно на странице проекта.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.