Прокуратура Москвы: просьбы об использовании пиротехники незаконны и наказуемы

Телефонные просьбы об использовании пиротехнических изделий незаконны и наказуемы. Об этом напомнили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"В период проведения новогодних праздничных мероприятий следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных пиротехнических изделий. <…> Предупреждаем, что любые просьбы, в том числе по телефону, о совершении каких-либо действий с использованием пиротехнических изделий незаконны и наказуемы", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве также обратились к родителям и законным представителям детей.

"Напомните детям, что представители правоохранительных и государственных органов никогда не будут просить ребенка об этом. О любых подозрительных просьбах от незнакомых лиц, в том числе поступивших по телефону, следует незамедлительно рассказать взрослым", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что за нарушение требований пожарной безопасности статьей 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. В случае наступления более тяжких последствий, в том числе человеческих жертв и имущественного вреда, действия могут квалифицироваться уже по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ.