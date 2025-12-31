Жителям Москвы напомнили о штрафах за запуск петард в Новый год

Запуск петард, фейерверков, ракет и других пиротехнических изделий в новогоднюю ночь может обернуться для жителей Москвы административным штрафом в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Там отметили, что жителям и гостям столицы рекомендуется воздержаться от использования пиротехники в связи с участившимися случаями провокаций с её применением.

«Следует воздержаться от её запуска в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов, на любых объектах транспортной инфраструктуры», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с RT дал россиянам рекомендации по безопасному использованию пиротехники.