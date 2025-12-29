Четыре новых перехватывающих парковки заработали в Москве в декабре

В декабре в столице заработали четыре перехватывающих парковки со шлагбаумом, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В рамках реализации Транспортной стратегии до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, мы расширяем городское парковочное пространство, ориентируясь на потребности автомобилистов. В декабре открыли четыре новые парковки со шлагбаумами, где действует перехватывающий тариф. Всего в столице уже 183 парковок со шлагбаумом на 25 тыс. машиномест», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что водители могут оставить автомобили на новых перехватывающих парковках у станции метро «Братиславская» – парковки №9243 и 9244, у станции метро «Говорово» – парковка №9199 и у станции метро «Юго-Западная» – парковка №9242. Кроме того, завершили переобустройство четырех парковок со шлагбаумом: в Красностуденческом проезде, д. 5 – №9401, на Рублевском шоссе, вл. 48/1 – №9084, на ул. 2-я Рейсовая, д. 2 – №9104, ул. Добровольческая, д. 24 – №9071.