ВДНХ анонсировала специальную программу ночи на 1 января

В новогоднюю ночь на ВДНХ пройдет специальная праздничная программа в рамках городского проекта «Зима в Москве». Посетителей ВДНХ ждут концерты, световые шоу, ночное катание на катке и тематические фотозоны, сообщается на портале mos.ru.

© Пресс-служба ВДНХ

Мероприятия начнутся вечером 31 декабря и продлятся до раннего утра 1 января. Основная часть программы стартует в 21:00 на Центральной аллее. Там пройдет интерактивная программа с участием Деда Мороза, выступлениями музыкальных коллективов, диджеев и световым барабанным шоу.

Празднование на этой площадке продлится до 01:00, вход будет свободным. Параллельно на сцене у павильона № 1 «Центральный» запланированы концерты и дискотека.

С 22:00 праздничная программа стартует и на катке ВДНХ. Гостям покажут шоу на льду, после чего начнутся диджей-сеты и выступления джазового и кавер-коллективов. Каток будет работать до 02:30, вход - по билетам. До 03:00 также будет работать канатная дорога «Воздушный трамвай» в парке «Орион».

К Новому году территорию ВДНХ и прилегающий парк «Останкино» украсили световыми инсталляциями, елями и декоративными конструкциями. Всего было установлено около 300 праздничных объектов.

ВДНХ традиционно становится одной из центральных площадок Москвы для новогодних гуляний. Выставка участвует в проекте «Зима в Москве», который объединяет культурные, спортивные и семейные мероприятия. Особое внимание проект уделяет поддержке участников и ветеранов СВО, а также членов их семей.