В Москве прошли новогодние елки для детей участников СВО

В районах Северо-Западного административного округа Москвы в декабре прошли новогодние елки для детей участников СВО и юных горожан из других льготных категорий. Спектакли были организованы в рамках городского проекта «Зима в Москве», сообщается на портале mos.ru.

© Пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

Двадцать первого декабря праздничная программа прошла на ледовой площадке на улице Генерала Глаголева (район Хорошево-Мневники). Для детей подготовили интерактивное представление с игровыми заданиями и конкурсами. По сюжету зрители вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой искали новогоднюю искру - источник волшебства. Программа завершилась хороводом и вручением сладких подарков.

Еще одним предновогодним событием стал показ балета «Щелкунчик» 27 декабря в Московском государственном академическом театре танца «Гжель» (район Покровское-Стрешнево). Спектакль посетили более 400 детей и взрослых.

По данным организаторов, с начала декабря в новогодних программах округа приняли участие более 1,5 тысячи детей. До конца января в СЗАО запланировано более 140 праздничных мероприятий.

Новогодние елки для детей из льготных категорий ежегодно проходят на городских площадках Москвы. В этом сезоне они были включены в проект «Зима в Москве», объединяющий культурные, спортивные и досуговые события в период зимних праздников. Особое внимание проект уделяет поддержке участников и ветеранов СВО и членов их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.