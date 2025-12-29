Юные москвичи выбрали имена для нутрий с ВДНХ

Пользователи платформы «Активный гражданин - детям» выбрали имена для двух нутрий, поселившихся на «Городской ферме» ВДНХ. В голосовании приняли участие москвичи в возрасте от шести до 14 лет, сообщается на портале mos.ru.

© Mos.ru

Бурую самку, которой недавно исполнилось шесть месяцев, назвали Бусинкой - этот вариант поддержали 32 процента участников голосования. Ее младшую подругу с темным мехом решили назвать Чернышкой, за это имя проголосовали 38 процентов пользователей.

Нутрии - полуводные грызуны, обитающие вблизи рек и озер. Они хорошо плавают благодаря перепонкам между пальцами и используют хвост как руль. Животных отличает густой водоотталкивающий мех. Сейчас Чернышка и Бусинка живут в отдельном вольере «Городской фермы» с искусственным водоемом. В дальнейшем их планируют подселить к самцу по кличке Семен.

Опрос на платформе «Активный гражданин - детям» был подготовлен совместно с городским Комитетом по туризму. В опросе принимали участие юные москвичи, имеющие стандартную учетную запись на портале mos.ru или авторизовавшиеся на платформе «Московская электронная школа».

За активность пользователям платформы «Активный гражданин - детям» начисляются баллы программы лояльности «Миллион призов», которые можно обменять на игрушки, наборы для творчества, билеты в парки развлечений или направить на благотворительность.