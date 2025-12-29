Гималайский медведь Вася впервые ушел в спячку в Московском зоопарке

Гималайский медведь Вася, живущий на старой территории Московского зоопарка, впервые впал в полноценную зимнюю спячку. Об этом сообщается на портале mos.ru.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Ранее Вася, несмотря на смену сезонов, не демонстрировал типичного для вида поведения. В спячке одновременно с ним находятся самка Бефана (Фаня), содержащаяся в соседнем вольере, а также гималайские медведи Бабуля, Аладдин и бурый медведь Гром на новой территории зоопарка.

Специалисты подчеркивают, что способность животных впадать в спячку свидетельствует об их стабильном физическом и психологическом состоянии. Сотрудники зоопарка добились этого с помощью многолетней кропотливой работы.

Вася, Бефана и Бабуля поступили в Московский зоопарк в конце 2022 года - животных изъяли у контрабандистов. Медведи находились в тяжелом состоянии и были истощены. Зоологи и ветеринары разработали для них индивидуальные программы восстановления, включая корректировку рациона и условий содержания. Первой в спячку в 2023 году ушла Бабуля, а в декабре 2024 года - Бефана.

Подготовка медведей к зимнему сну начинается с лета: с августа увеличивается калорийность питания, а к осени в рацион добавляют белки и жиры. Для спячки оборудованы специальные берлоги с пониженной температурой и минимальным уровнем шума.

Пробуждение медведей ожидается весной. Зимой Московский зоопарк продолжает онлайн-трансляции из вольеров других животных, не впадающих в спячку: это белая медведица Айка, малайские медвежата Маша, Лучик и Звездочка, большие панды Жуи, Диндин и Катюша, а также многие другие животные.