Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с новосельем 250-тысячного участка программы реновации. Москвичка Екатерина Куклина и её семья получили новую квартиру в Черёмушках. К слову, это первый дом в рамках программы, построенный по новой технологии. Из готовых модулей. И всего за полгода.

Только переступив порог новой квартиры, семья Куклиных чувствует себя как дома. Первое, что бросается в глаза новосёлов - панорамные окна и большой балкон. Говорят: отличный подарок к Новому году.

Просторные коридоры и комнаты - все по московскому стандарту реновации. А это значит, квартиры полностью готовы к переезду, везде качественная отделка, розетки и светильники.

"Вот один из первых домов, собранных буквально за шесть месяцев. Все строительство заняло шесть месяцев. Это своеобразный рекорд для такого типа домов. Это серьезно позволит ускорить нам строительство жилья под переселение из ветхих домов", - отметил Собянин.

Причем, сокращение сроков за счет использования модульной системы строительства никак не сказывается на качестве.

"Продуктом нашего завода являются крупногабаритный модуль площадью до 100 квадратных метров. И наполнение инженерными сетями, внутренними элементами, отделкой. Осуществляется полный контроль в заводских условиях всех операций, которые производятся при возведении здания", - сообщил Дмитрий Мочалин, директор комбината инновационных технологий "Монарх".

А дальше блоки один за другим собираются на объекте. Этот 23-этажный жилой комплекс возведен по индивидуальному проекту. В подъездах - помещения для колясок и велосипедов, комнаты консьержей. Во дворе - детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. На первом этаже в будущем разместят магазины и предприятия сферы услуг.

"Перед нами как перед проектировщиками стоит задача - максимальное качество и быстрота проектирования, так как у нас очень короткие сроки строительства. И мы ставим себе задачу, чтобы это не отражалось на эстетике дома", - отметила Наталья Воронина, компания "Параметрика", руководитель модульного направления.

Масштабная программа реновации стартовала 8 лет назад. Новые современные жилые кварталы появляются на месте промзон. Одновременно меняется и облик всего района. В 2026-2028 году жилищные условия улучшатся еще для 215 тысяч человек.