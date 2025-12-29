В Москве почти исчез один вид жилья

В Москве почти исчезли хрущевки под реновацию, ставшие одним из самых востребованных объектов старого фонда. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Эксперт отметил, что стоимость хрущевок, вошедших в программу переселения, растет быстрее среднего из-за устойчивого спроса. При этом такого предложения на рынке становится все меньше.

По словам Летенкова, россияне рассматривают хрущевки под реновацию как возможность в перспективе получить новую квартиру, которая будет стоить дороже текущего приобретения. Их покупают не только семьи для собственного проживания, но и инвесторы.

Ранее стало известно, что объемы реализации жилья в России в 2025 году снизились. При этом спад не является критическим.