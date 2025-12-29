Москвичам посоветовали выбирать для поездок метро

На улицах Москвы интенсивность движения оценивается в 5 баллов. Так как к вечеру ожидается ухудшение ситуации, самым надежным видом транспорта будет метро. Об этом предупреждает транспортный комплекс Москвы.

Максимально загружены улицы будут в вечерние часы, пробки могут достигать 8 и более баллов. Ожидают затруднения движения на внутренней стороне ТТК от Хорошевской эстакады до Рижской эстакады, на внутренней стороне ТТК от Волгоградского проспекта до Гагаринского тоннеля, на внешней стороне МКАД в районе Ярославского шоссе.

Сейчас интенсивное движение наблюдается в районе съезда с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь, объезд через Пречистенскую набережную и Соймоновский проезд, на внешней стороне ТТК от Рижской эстакады до улицы Новая Башиловка, на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Маяковского тоннеля.