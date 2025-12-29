28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе городского транспорта в предстоящие праздники. Решение власти озвучили на прошедшем заседании президиума правительства Москвы.

© Вечерняя Москва

Сергей Собянин заявил: в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия.

Как и в прошлом году, в новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро, Московское центральное кольцо, а также наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта (116 маршрутов автобусов, электробусов и 18 маршрутов трамваев, включая Т1). Кроме того, в обычном режиме будут работать все 18 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта.

Время работы Московских центральных диаметров будет продлено до трех часов. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь сделают бесплатным.

В метро организуют прямую трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Аудиотрансляцию можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций. На экранах в метро и наземном транспорте также покажут поздравление мэра.

В рождественскую ночь режим работы городского транспорта также изменится. Метрополитен и МЦК будут открыты до 02:00, наземный транспорт — до 03:30. Еще 18 ночных маршрутов продолжат работать в обычном режиме. Время движения поездов МЦД в рождественскую ночь также продлят до 03:00.