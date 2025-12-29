Работы по строительству столичного метрополитена ведутся посменно и круглосуточно, включая новогодние праздники.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— На новогодних каникулах около шести тысяч сотрудников «Мосинжпроекта», а также дочерних и подрядных организаций продолжают работать в несколько смен на почти четырех десятках стройплощадок по всему городу, чтобы обеспечить своевременный ввод объектов метрополитена. Так, в активном строительстве два участка Рублево-Архангельской линии: идет работа над восемью станциями, три из которых должны открыться до конца 2026 года. На стройплощадках здесь задействовано 2,5 тысячи человек, — отметил Ефимов.

В рамках развития Троицкой линии метро строятся пять станций — «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая» и «Ватутинки», вскоре начнется сооружение станции «Троицк». На втором этапе строительства задействованы около 800 работников.

Кроме того, продолжается строительство электродепо для обслуживания подвижного состава метрополитена. В частности, метростроители приступают к работам на «Ильинском» Рублево-Архангельской линии и «Бирюлеве» Бирюлевской ветки. На объектах депо в совокупности трудится еще тысяча человек.