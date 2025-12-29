Музей Победы стал участником акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал»

Музей Победы присоединился к Всероссийской акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал».

До 11 января 2026 года родители, чьи дети покупают билет по «Пушкинской карте», получают скидку на свои билеты на ту же программу.

— Уверены, акция поможет семьям спланировать интересный досуг во время длинных новогодних каникул, а также лучше узнать историю нашей страны, ее культуру и традиции, — отметили в Музее Победы.

В акции в главном здании музея на Поклонной горе участвуют две комплексных программы: «Подвиг Народа» (обзорная экскурсия по масштабной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа» с посещением временной выставки) и «Битва за Москву. Первая победа!» (обзорная экскурсия по одноименной экспозиции с посещением временной выставки), а в филиале Музея Победы — Музее «Г.О.Р.А.» — обзорная экскурсия «Оружие Победы».

В рамках экскурсий гости музея на Поклонной горе смогут посетить уникальные экспозиции, в которых, благодаря сочетанию исторически достоверных декораций, панорам, 3d-проекций, фильмов-реконструкций, подлинных раритетов, элементов иммерсивного театра, буквально погрузятся в события прошлого.

Участники программ узнают о вкладе всего советского народа в Победу, а также о подвиге защитников Москвы. Также москвичам и гостям столицы предлагают ознакомиться с коллекцией техники и вооружения времен Второй мировой войны и узнать об истории ее создания и применения.