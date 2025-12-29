Собянин сообщил об открытии путепровода на Варшавском шоссе

В Москве открылось движение на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе. Его построили в рамках строительства финального участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Работы выполнялись в сложных, стесненных условиях на одной из самых оживленных транспортных артерий Москвы, — подчеркнул глава города.

Запуск движения по путепроводу из трех полос в каждом направлении позволит продолжить комплексную реконструкцию Варшавского шоссе в районе пересечения со строящейся магистралью, написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

25 сентября Сергей Собянин открыл движение по новой улично-дорожной сети кинематографического квартала в столичном районе Раменки, в том числе новом участке улицы Мосфильмовской и двум мостам через реку Раменку. Протяженность двух новых мостов через реку Раменку, по которым проходит часть нового участка улицы Мосфильмовской, составляет 465 метров.

22 декабря мэр Москвы сообщил, что рядом с будущей станцией «Ильинская» Рублево-Архангельской линии метро появятся новые дороги. В частности, городские специалисты построят совмещенный путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе в сторону области, а также для съезда в сторону будущего транспортного узла.