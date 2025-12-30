Москвичей предупредили о ежедневных снегопадах

Новогодние праздники 2025-2026 годов в Москве начнутся с ежедневных снегопадов.

Об этом предупредили жителей столицы синоптики, их прогнозом поделились на официальном сайте мэра Москвы.

«Жителей столицы ждет заметное похолодание и ежедневные снегопады. 30 декабря, во вторник, столбики термометров опустятся до 5-7 градусов ниже нуля», — рассказали метеорологи.

В ночь на среду, 31 декабря, столбики термометров опустятся до минус 10-12 градусов, а днем потеплеет до минус 6-8 градусов. В новогоднюю ночь ожидаются морозы до минус 14 градусов, а днем 1 января незначительно потеплеет до минус 10-12 градусов.

2 января ночью может похолодать до минус 18, а днем столбики термометров поднимутся до минус 6-11 градусов. Аналогичная погода ожидает жителей столицы и в субботу, 3 января.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ночь на 2 января станет самой морозной за время праздников.